Jetzt versucht auch China, Frieden in Gaza zu stiften. Bislang war alle Mühe umsonst. Und derzeit spricht wenig dafür, dass sich daran etwas ändert. Im Gegenteil: Die Eskalation geht weiter.

Dass Israel in seiner Existenz bedroht ist, gerät dank des Kriegs im Gaza gelegentlich in Vergessenheit. Der Angriff am Wochenende in einem drusische Dorf auf den Golanhöhen erinnerte daran (lesen Sie hier mehr dazu). Kinder und Jugendliche spielten Fußball, als die Raketen einschlugen. Gibt es Unschuldigeres als zwölf Kinder, die hinter einem Ball herjagen, aus dem Leben zu reißen? Gibt es Grausameres, als Kinder zu töten, egal ob im Norden Israels oder im Gaza?

Die Hisbollah brüstet sich gerne damit, dass sie Raketen schickt, um ihre Hamas-Brüder zu unterstützen. Diesmal schwieg sie lärmend, denn Drusen vertreten, religiös betrachtet, eine spezielle Form des Islam. Die Hisbollah will Juden töten, auch wenn sie nur Fußball spielen oder ein Konzert besuchen. Darauf kommt es ihr an.

Wenn es eine Steigerung von Brutalität geben sollte, sorgt der Nahe Osten gerade wieder dafür. Wenn es eine Steigerung von Rache geben sollte, erleben wir sie seit fast zehn Monaten. Wenn sich das biblische Auge-um-Auge-Zahn-um-Zahn steigern lässt, dann liefern Hamas, Hisbollah, Huthi-Rebellen und Iran den Beweis dafür und Israel auch.

Seit geraumer Zeit laufen Verhandlungen, die dem Wahnsinn ein Ende bereiten sollen. Zu den nahezu konzilianten Bemerkungen Benjamin Netanjahus bei seinem Auftreten in Washington gehörte der Hinweis, dass es diplomatische Fortschritte gebe und eine Einigung womöglich bevorstünde. Darauf wartet die Welt schon seit vielen Wochen. Steht etwa ein Durchbruch bevor?

China inszeniert sich als Friedensstifter

Die Verhandlungspartner sind Katar, Ägypten und die USA. Sie informieren jeweils die Hamas und die israelische Regierung. In einer ersten Phase sollen die Waffen für sechs Wochen schweigen. Dann dürfen verwundete oder tote Geiseln an Israel übergeben werden. Wie es dann weitergehen kann, ist nach wie vor ungeklärt, auch nach vielen Runden.

Der Welterklärer: Lesen Sie hier die weiteren Kolumnen von Gerhard Spörl

Überraschenderweise klinkte sich jetzt China ein. Die Weltmacht im Wartestand scheint zur Überzeugung gelangt zu sein, dass sich diplomatische Intervention in Nahost vorteilhaft auswirken könnte. Staatliche Medien in Peking berichteten, dass sich insgesamt 14 palästinensische Gruppierungen darauf geeinigt hätten, ihre Gegnerschaft zu überwinden. Dabei ist entscheidend, ob die Fatah, welche die Autonomiebehörde in Ramallah stellt, und die Hamas, die Gaza beherrscht, wirklich demnächst als Einheit auftreten.

Natürlich wüsste man gerne, ob China und die USA in Abstimmung oder Konkurrenz für den Frieden im Nahen Osten eintreten. Ich vermute mal: in Konkurrenz. Aber dass China seinen Ehrgeiz als Friedensstifter entdeckt, lässt sich nicht übersehen. Seine Diplomaten hatten sich schon vor dem 7. Oktober 2023 darauf kapriziert, eine Annäherung zwischen den Feinden Saudi-Arabien und Iran zu vermitteln.

Todfeindschaft ist der Normalfall

Glaubt man das? Machen Fatah und Hamas ernst? Oder wird daraus ebenso wenig wie aus der Versöhnung zwischen Iran und Saudi-Arabien? Schließlich dreht es sich um Todfeindschaft in einer Weltgegend, in der Todfeindschaft der Normalfall ist. In der das Gesetz, wonach es in der Geschichte nie nur abwärtsgeht, aufgehoben zu sein scheint.

Paradoxerweise könnten sich die Verhandlungen in Katar mit dem chinesischen Vorstoß ergänzen. Denn pragmatisch gesehen, kann Israel die Hamas nun einmal nicht auslöschen, auch wenn Netanjahu in Amerika dieses Kriegsziel wiederholt hat. Deshalb wäre es auf mittlere Sicht zweckmäßig, wenn die beiden palästinensischen Großgruppen gemeinsam Gaza regierten. Im Gegenzug könnte Israel seine Streitkräfte zurückziehen und ein neuer Anfang wäre gemacht.

Zur Person Gerhard Spörl interessiert sich seit jeher für weltpolitische Ereignisse und Veränderungen, die natürlich auch Deutschlands Rolle im internationalen Gefüge berühren. Er arbeitete in leitenden Positionen in der "Zeit" und im "Spiegel", war zwischendurch Korrespondent in den USA und schreibt heute Bücher, am liebsten über historische Themen.

Glaubt man daran? Man möchte es glauben. Es ist menschlich, diese Illusion zu hegen. Es ist aber realistisch anzunehmen, dass Iran im Hintergrund und die Hisbollah im Vordergrund diese Entwicklung torpedieren würden, ginge ihnen doch die Hamas als permanenter Störfaktor verloren. Und die Bereitschaft Israels, vom Krieg zu lassen, ist ja auch gering.