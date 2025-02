Nato-Chef Rutte: "Wir müssen uns auf Krieg vorbereiten"

Nato-Generalsekretär Mark Rutte fordert von Deutschland höhere Verteidigungsausgaben und mehr Rüstungsproduktion. "Die Deutschen haben seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine viel richtig gemacht", sagte Rutte der "Bild am Sonntag". "Angesichts der Größe der deutschen Wirtschaft wollen wir natürlich, dass sie noch viel mehr tun." Er fügte hinzu: "Deutschland muss die Rüstungsausgaben erhöhen, das wird notwendig sein."

Gleichzeitig müsse es die Produktion hochfahren, sagte der Niederländer. Das werde in den nächsten Monaten die Debatte in vielen europäischen Ländern sein. "Wir müssen uns auf Krieg vorbereiten. Das ist der beste Weg, um Krieg zu vermeiden." Europa dürfe gegenüber Russland "keine Schwäche zeigen". "Sonst könnte Russland etwas versuchen. Und zwar so, wie sie es in der Ukraine getan haben."