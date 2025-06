Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein Sonderbericht über Spahns Entscheidungen als Gesundheitsminister macht ihm schwere Vorwürfe. Doch der CDU-Mann weiß, wie er sich aus kritischen Situationen rettet.

Jens Spahn gehört zu den interessantesten Politikern seiner Generation. Regelmäßig sorgt er mit überraschenden Einfällen dafür, dass wir dieses vorteilhafte Urteil über ihn nicht aus den Augen verlieren.

Spahn verfügt über die notwendige Härte, die Leiter hochzuklettern und auch Krisen durchzustehen. Diese Widerstandskraft braucht er jetzt, weil ihm schwere Vorwürfe aus der Zeit der Pandemie gemacht werden. Sie stehen in einem Bericht, den Margaretha Sudhof (SPD) über die Art der Maskenbeschaffung verfasste, die auf Jens Spahn zurückgeht.

Eine gewaltige Zäsur wie die Pandemie kann nicht einfach abgehakt werden. Sie gehört zu den fundamentalen Ereignissen, die in der Gegenwart bedacht und bewertet werden wollen. Das Problem besteht nur darin, dass wir heute zwangsläufig viel klüger sind, als wir es im März 2020 waren, als die Regierung Merkel auf eine unbekannte Epidemie reagieren musste, die aus China herüberkam. Die Neigung im politischen Raum besteht unübersehbar darin, das Wissen von heute gegen das Handeln von gestern auszuspielen.

Ein Übermaß an politischem Ehrgeiz

Der Gesundheitsminister Jens Spahn beschloss am 7. März 2020 – noch vor Ausbruch der Pandemie in Deutschland –, dass für elf Millionen Euro Schutzmasken anzuschaffen seien. Er setzte sich über den Rat der Fachabteilungen seines Hauses hinweg, das ist unumstritten. Das muss aber kein Fehler gewesen sein, denn das Land sollte vorbereitet sein, auf das, was auf uns zukam. Der Bericht wirft Spahn einen Mangel an ökonomischem Verständnis und ein Übermaß an politischem Ehrgeiz vor.

Kann man, muss man aber nicht. Man kann auch einen anderen Zusammenhang herstellen, der wichtig ist. Der Regierung lag damals eine Risikoeinschätzung aus dem Jahr 2013 vor, wonach ein Impfstoff erst drei Jahre nach Ausbruch einer solchen Epidemie vorliegen werde und mindestens 1,5 Millionen Menschen sterben würden. Zum Glück ist es anders gekommen. Viel schneller als gedacht entwickelten BioNTech einen Impfstoff gegen Covid. Mehr als 180.000 Deutsche starben an Covid. Die Bundesregierung hat, sollte man angesichts dieser Zahlen meinen, nicht alles falsch gemacht.

Spahn soll zweierlei falsch gehandhabt haben: Das Logistikunternehmen, das die Masken entgegennehmen, lagern und verteilen sollte, war ihm persönlich bekannt. Und da damals zu viele Coronaschutzmasken bestellt worden waren, musste mehr als die Hälfte verbrannt werden. Kostenpunkt: 2,3 Milliarden Euro.

Kein Zweifel, dass die Wahrheitsfindung in diesem Bericht auf Jens Spahn politisch zielt. So ist das Geschäft; so durchsichtig wie üblich. Kein Zweifel aber auch, dass es jemanden trifft, der sich in den Niederungen der Politik virtuos bewegt.

Lafontaine als abschreckendes Beispiel

Als Spahn 37 Jahre alt und Staatssekretär im Bundesfinanzministerium war, fiel er auf, weil er an der Kanzlerin herumnörgelte: an ihrer Wir-schaffen-das-Haltung, am Ausbau des Sozialstaates, am Umgang mit dem Islam. Mich erinnerte Spahn an einen anderen Jungspund, der Aufmerksamkeit durch Kritik am Kanzler auf sich gezogen hatte: Das war Oskar Lafontaine, als er noch im Saarland herumtobte.

Aus dem Halbschatten ins Rampenlicht: Spahn ist, wie Lafontaine vor ihm, ein Talent auf dem ständigen Sprung nach oben, nach mehr, voran. Die Medien, analog wie digital, stürzen sich mit Wollust auf solche Politiker, bei denen Schein und Sein notwendigerweise in einem gewissen Missverhältnis stehen. Dass ihr Aufschwung ihnen stets erheblich wichtiger erscheint als die Sache, die sie zu ihrer eigenen machen, wird ihnen großzügig nachgesehen.