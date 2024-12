Für 2025: Sänger kündigt Rückzug an

Während sich die Wahlkämpfer wohltuend zurückhielten, erging sich das Netz in wilden Spekulationen: Aber was trieb den Arzt Taleb Al-Abdulmohsen dazu an, mit dem Auto über den Weihnachtsmarkt zu rasen?

Auf Bill Clinton geht ein Gesetz aus dem Jahr 1996 zurück, das in guter Absicht beschlossen wurde, aber unabsehbare Folgen hatte. Damals war das Internet noch jung und es schien nötig zu sein, die neuen digitalen Plattformen vor staatlicher Zensur zu schützen. Mit der Konsequenz, dass die Betreiber keinerlei Verantwortung für Veröffentlichtes übernehmen müssen, leben wir heute.

Elon Musk darf schreiben und veröffentlichen, was er will, es sei denn, es ist strafrechtlich relevant. Der übergroße Rest, egal wie schwachsinnig oder erkenntnisreich, steht unter dem Gebot der Meinungsfreiheit.

Seit dem Attentat von Magdeburg halten sich Politiker aller Parteien mit Äußerungen zurück. Nicht etwa, weil Weihnachten bevorsteht oder weil sie den Wahlkampf in christlicher Absicht scheuen, sondern weil der Fall zu schwierig ist, zu ungewöhnlich. Mit der Folge, dass selbst geübte Scharfmacher, etwa in Bayern, die üblichen Reflexe vermissen lassen.

Björn Höcke meldete sich alsbald zu Wort

Taleb Al-Abdulmohsen, ein 50-jähriger Arzt aus Saudi-Arabien, seit 18 Jahren hier, Arbeit in einem Gefängnis, antiislamischer Aktivist, massiv in den sozialen Medien unterwegs. Nicht etwa ein Syrer, des Lesens und Schreibens unkundig und islamisch radikalisiert – eben nicht der Archetyp des illegalen Immigranten, den die Rechte an die Wand malt, von der AfD bis zur "Heimat", wie die NPD sich nun nennt.

Nicht einmal die AfD wagte es zunächst, routiniert nach sogenannter Remigration zu verlangen und schaute erst einmal in den Mitgliederlisten nach, ob der Attentäter etwa einer von ihnen war. War er wohl nicht.

Nur auf den Faschisten Björn Höcke ist "Verlass". Er meldete sich alsbald auf seinem Telegram-Kanal zu Wort: Die Bemühungen von Politik und Medien, den Verdacht auf einen islamistischen Hintergrund "zu zerstreuen, sprechen Bände". Ironischerweise spricht Bände, dass sich Höcke und der Attentäter-Arzt in ihrem Hass auf den Islam einig sind.

Die Wahrheit ist langweilig

Im Netz findet sich die passende Gesellschaft. Denn auch dort kommt es auf die schnelle, scharfe Andeutung an, die wilde Verschwörungstheorie. Dort darf jeder, der Laptop, Handy, Tablet bedienen kann, seine maßgebliche Meinung fernab der Fakten kundtun: Er habe sich nur verstellt und sich niemals vom Islam losgesagt, dieser Taleb Al-Abdulmohsen. Er sei in Wahrheit ein Geheimdienstagent gewesen, der saudi-arabische Dissidenten in Deutschland ausgespäht habe. Oder war er vielleicht gar kein Arzt?

Die Wahrheit ist langweilig. Sie beruht auf Fakten, kann zwar hin und her gewendet werden, bietet aber so etwas wie eine allgemeingültige Grundlage für jedwede Auslegung und damit eine gewisse Verbindlichkeit. Aufregender ist jedoch die Zwischenspanne, die Phase, wenn das schreckliche Ereignis noch nicht lange her ist und sich die spintisierende Spekulation ungehemmt ins Netz ergießen kann.

Da kann man alles behaupten und ist für nichts verantwortlich. Diese Erregung, dieses Voyeurhafte, diese völlig losgelöste Amoralität breitet sich rasend schnell aus und erzeugt eine Grundstimmung, die jederzeit abrufbar ist.

Transparenzhinweis Bislang hat t-online den vollen Namen des Täters von Magdeburg nicht genannt. Wir haben uns aber entschlossen, den Namen nun auszuschreiben. Statt "Taleb A." schreiben wir fortan "Taleb Al-Abdulmohsen". Die Identität des Attentäters ist zweifelsfrei geklärt und die Außergewöhnlichkeit des Verbrechens rechtfertigt in Einklang mit unseren Redaktionsrichtlinien die vollständige Namensnennung.

Fassungslosigkeit verschlägt die Sprache

Wenn es gut geht, bleibt es beim Dualismus von vorsichtiger Behandlung in der Öffentlichkeit und der Raserei im Netz. Unter den herrschenden Umständen ist das aber fast schon eine Utopie. In Amerika wird Donald Trump, der ungezügelt redet und denkt wie die Enthemmten in den sozialen Medien, zum zweiten Mal Präsident.

Verantwortungsvolle Demokratien tun gut daran innezuhalten, wenn Attentäter wie in Magdeburg oder auf dem Berliner Breitscheidplatz wahllos so viele Menschen töten und verletzen wollen, wie sie können. Fassungslosigkeit verschlägt die Sprache. Gesten, wie das Blumen- und Kerzenmeer vor der Magdeburger Johanniskirche, sind im Schock beredter als Worte.

Gerhard Spörl Zur Person Gerhard Spörl interessiert sich seit jeher für weltpolitische Ereignisse und Veränderungen, die natürlich auch Deutschlands Rolle im internationalen Gefüge berühren. Er arbeitete in leitenden Positionen in der "Zeit" und im "Spiegel", war zwischendurch Korrespondent in den USA und schreibt heute Bücher, am liebsten über historische Themen.