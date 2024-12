News folgen Artikel teilen

Magdeburgs Oberbürgermeisterin gedenkt auf einem Weihnachtskonzert der Opfer. Nancy Faeser richtet einen Appell an die AfD. Alle Entwicklungen im Newsblog.

"Große Wunde in unserer Stadt": Hunderte gedenken Opfern

15.38 Uhr: Knapp eine Woche nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt haben mehrere Hundert Menschen beim traditionellen Weihnachtskonzert im Opernhaus der Opfer gedacht. "Dieses Attentat hat eine große Wunde in unsere Stadt gerissen. Eine Wunde, die blutet", sagt Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) kurz vor dem Konzert.

Es liege nun an den Magdeburgerinnen und Magdeburgern, diese Blutung zu stoppen. Die große Wunde werde jedoch eine Narbe hinterlassen, die das Erscheinungsbild der Stadt verändern werde. "Wir müssen versuchen, gemeinsam in der Trauer zueinanderzustehen und dann nach vorn zu schauen", betont Borris.

Zu Beginn des Konzerts erhoben sich die Gäste zu einer Schweigeminute. Unter ihnen befanden sich Angehörige der Opfer, Betroffene, Rettungskräfte und Ersthelfer. 200 kostenfreie Karten wurden speziell für sie bereitgestellt.

Mittwoch, 25. Dezember

Faeser warnt AfD vor Instrumentalisierung

12.57 Uhr: Nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag in Magdeburg mit fünf Toten hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die AfD vor einer Instrumentalisierung der Tat im Wahlkampf gewarnt. "Zur AfD kann ich nur sagen: Jeder Versuch, eine solch furchtbare Tat zu instrumentalisieren und das Leid der Opfer zu missbrauchen, ist widerwärtig", sagte Faeser den Funke-Zeitungen in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Interview. "Das zeigt nur den Charakter derer, die so etwas tun."

AfD-Chefin Alice Weidel hatte nach dem Anschlag von Magdeburg "echte Aufklärung" gefordert. "Wir wollen, dass sich endlich etwas ändert in diesem Land und dass wir nie wieder mit einer Mutter trauern müssen, die auf so sinnlose und brutale Weise ihren Sohn verloren hat", sagte sie am Montag bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Sachsen-Anhalts.

Faeser ging in den Funke-Zeitungen auch auf Äußerungen des Tech-Multimilliardärs Elon Musk ein, der Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem Anschlag zum Rücktritt aufgefordert hatte. "Wir sollten den kruden Ansichten dieses Milliardärs weniger Aufmerksamkeit schenken", sagte sie.

Esken ruft zur Zusammenarbeit auf

3.15 Uhr: Nach der Auto-Attacke auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ruft die SPD-Vorsitzende Saskia Esken zu Zusammenhalt auf. "Neben möglichen politischen Konsequenzen, die genau geprüft und mit Sorgfalt gewählt werden müssen, darf eine Botschaft nicht außer Acht gelassen werden: Was uns als Gesellschaft verbindet, ist immer größer als das Trennende", sagte Esken der Deutschen Presse-Agentur. "Gerade in Zeiten der Not und der Trauer dürfen wir darauf vertrauen, dass unser "Mensch sein" und unser Zusammenhalt stärker sind als Hass und Gewalt."

Dienstag, 24. Dezember

Anzeige gegen Stadt Magdeburg und Polizei gestellt

22.10 Uhr: Gegen die Stadt Magdeburg und die Polizei ist nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Anzeige wegen Beihilfe zum Mord und Körperverletzung erstattet worden. Das Kriminalistische Institut Jena, ein Verein, der unter anderem bei Gerichtsgutachten hilft, hat diese bei der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg eingereicht, berichtet die "Volksstimme". Der Vereinsvorsitzende Dieter Siegel bestätigte dies auf Anfrage. Als Grund wird angegeben, dass die Behörden "keine technischen Absperrungen veranlassten, organisierten beziehungsweise vornahmen". Damit habe man sich nach Auffassung des Vereins der Beihilfe durch Unterlassung strafbar gemacht. Nach Informationen der "Bild" hätte eigentlich in der Lücke, durch die der Täter Taleb al-Abdulmohsen mit seinem Auto fuhr, ein Polizeiwagen als Sperre stehen sollen.

Klinik mit bewegendem Post über die Helden von Magdeburg