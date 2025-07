Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Frankreich will Palästina völkerrechtlich anerkennen. Es ist eine Möglichkeit, an die Zweistaaten-Lösung zu erinnern. Bei solchen Initiativen oder internationalen Appellen an Israel steht Deutschland abseits. Was tun?

Gaza ist ein Trümmerfeld. Vermutlich sind mehr als sechzig Prozent aller Häuser zerstört. Viele der zwei Millionen Menschen hausen zusammengepfercht in Zeltstädten im Süden. Zu wenige Lebensmittel sind über offene Korridore in den Küstenstreifen gelangt. Selbst wenn mehr Konvois hineinfahren dürfen, würden die Menschen ohne Waffenpause weiterhin Hunger leiden.

Militärisch ergibt die Fortsetzung des Krieges keinen Sinn

Die israelischen Streitkräfte kontrollieren ungefähr siebzig Prozent des Gebiets. Die Terrororganisation Hamas ist besiegt, ihre Anführer sind tot, ihre militärische Kapazität ist nur noch ein schwacher Abglanz im Vergleich zu der Zeit vor dem 7. Oktober 2023. Militärisch ergibt die ständige Fortsetzung des Krieges keinen Sinn.

Zur Person Gerhard Spörl interessiert sich seit jeher für weltpolitische Ereignisse und Veränderungen, die natürlich auch Deutschlands Rolle im internationalen Gefüge berühren. Er arbeitete in leitenden Positionen in der "Zeit" und im "Spiegel", war zwischendurch Korrespondent in den USA und schreibt heute Bücher, am liebsten über historische Themen.

US-Präsident Donald Trump schien eine Waffenruhe, in Katar vereinbart, durchsetzen zu wollen. Damit ist er gescheitert. Jetzt ist er mit Wichtigerem beschäftigt als mit Krieg und Frieden – mit Vorwürfen aus den eigenen Reihen wegen der Epstein-Affäre. Da er ja entschlossene Staatenlenker schätzt, bekommt Netanjahu wieder freie Hand.

Was tun? Wie kann man Druck auf den israelischen Premier ausüben, da er Kritik an seiner Person und seiner Politik mit Antisemitismus gleichsetzt?

Macron will im September Fakten schaffen

Er stellt sich ein entmilitarisiertes Palästina vor, das Israel anerkennt, was zur Sicherheit im Nahen Osten beitragen könnte. Natürlich fordert der französische Präsident Israel und die Hamas zur unverzüglichen Waffenruhe auf, und die Terrororganisation zur Freilassung der Geiseln.

Ist dieser Vorstoß klug oder illusorisch? Wahrscheinlich beides.

Sinnvoll ist es, auf der Zweistaaten-Lösung zu beharren, gerade weil diese israelische Regierung offensichtlich die gegenteilige Absicht verfolgt – Gaza zu annektieren und die Siedlungen im Westjordanland massiv voranzutreiben. So trifft ein vernünftiger Vorschlag auf die normative Kraft des Faktischen. Und natürlich holt Netanjahu wie gewohnt die ganz große Keule heraus und spricht von der "Startrampe zur Vernichtung Israels".

Illusorisch ist der Vorstoß, weil, erstens, ein entmilitarisierter Staat schwer vorstellbar ist und weil Europa, zweitens, im Nahen Osten machtpolitisch eine Leerstelle ist. Frankreich betreibt Symbolpolitik, in einem Moment, in dem nichts anderes geht.

Vermutlich sprach Macron bei seinem Besuch in Berlin das Leiden in Gaza und die Möglichkeit der Anerkennung Palästinas an. Natürlich würde es international maximales Aufsehen erregen, wenn auch Deutschland sich für die Zweistaaten-Lösung ausspräche.

Ist das ganz undenkbar? Vertragen sich die Anerkennung Palästinas mit Israels Existenzrecht als deutscher Staatsräson?

Anerkennung bedeutet nicht Preisgabe des Existenzrechts