Brasilien – Ärzte trennen siamesische Zwillinge: "Historische Errungenschaft"

In einem OP-Marathon haben Ärzte in Brasilien ein siamesisches Zwillingspaar voneinander getrennt. Allein der letzte von neun Eingriffen dauerte 23 Stunden.

In einer Reihe von Operationen haben Ärzte in Brasilien am Kopf miteinander verbundene siamesische Zwillinge erfolgreich voneinander getrennt. "Es war die schwierigste, komplexeste und herausforderndste Operation meiner Karriere", sagte der Neurochirurg Gabriel Mufarrej vom Hirnzentrum IECPN in Rio de Janeiro am Montag über die Trennung der dreijährigen Zwillinge Arthur und Bernardo Lima. "Anfangs hat niemand gedacht, dass es möglich ist. Beide zu retten war eine historische Errungenschaft."