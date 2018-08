Baby wird auf Autobahn in England geboren

"Heute gab es auch gute Nachrichten": In der britischen Grafschaft Kent ist es zu einem Busunfall gekommen bei dem Dutzende Menschen leicht verletzt wurden. Im Stau nach dem Unfall blieb auch eine hochschwangere Frau stecken.

Bei einem Busunfall auf der Autobahn bei Swanley in der englischen Grafschaft Kent sind am Montag 41 Menschen leicht verletzt worden. Im Stau, der sich hinter der Unfallstelle gebildet hatte, kam indessen ein kleiner Junge zur Welt, wie die Agentur PA berichtete.

Pleased to update no serious injuries with overturned coach at junction 3 M25. Proud to see all emergency services working so effectively together. And just to make things interesting a baby boy was born at scene 👶🏻 @kentfirerescue @SECAmbulance @NPASRedhill #TEAMWORK GS/TJ pic.twitter.com/6vfBjosAV8