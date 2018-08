Die Feuerwehr in London will einen Papagei von einem Dach retten. Mit dessen Reaktion hatte allerdings niemand gerechnet. Der Papagei machte eine deutliche Ansage.

Drei Tage lang saß die türkisgelbe Jessie auf einem Dach. Ihre Besitzer dachten, sie sei verletzt und riefen daher die Feuerwehr. Doch als die den Papagei vom Dach holen wollte, wurde das Tier beleidigend.



Parrot owner: To bond with her say 'I love you' Firefighter: 'I love you' Jessie the Parrot: 'I love you' Jessie then turned the air blue & flipped the firefighter the bird. Read the story of the potty-mouthed parrot in Cuckoo Hall Lane https://t.co/Th2nlVCq7I © @PaulWood1961 pic.twitter.com/XaT9BJjDmW

Wie es dazu kam, erklärte Chris Swallow von der örtlichen Feuerwehr. So habe die Besitzerin dem Feuerwehrmann gesagt, er solle zuerst eine Beziehung zu dem Tier herstellen. Das funktioniere mit dem Satz: "Ich liebe dich".

Gesagt, getan: Der Feuerwehrmann rief "Ich liebe dich" und – zunächst – erwiderte der Papagei die netten Worte. Doch dann sei Jessie ausfällig geworden. "Wir haben dann bemerkt, dass sie ein übles Mundwerk hat und unaufhörlich geflucht hat, das fanden wir ziemlich lustig", teilte Feuerwehrmitarbeiter Chris Swallow mit. Augenzeugen hatten sogar den Satz "F*** dich" gehört, berichtete die britischen Zeitung "Metro".

In drei Sprachen bat der Feuerwehrmann die Ara-Dame, zu ihm zu kommen. Doch an einer Rettung hatte Jessie offenbar kein Interesse. Als sie dann auf einen Baum flog, war klar, dass sie unverletzt war. Das Einsatzteam konnte wieder abrücken – und Jessie flog zurück zu ihren Besitzern.

Jessie the parrot in now home safe & sound with her owner and she had this to say to the firefighters who came to help her in #Edmonton https://t.co/Th2nlVCq7I pic.twitter.com/3ABkzH2nHY