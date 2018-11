Auktion in New York

855.000 Dollar für drei winzige Steine – vom Mond

30.11.2018, 04:10 Uhr | AFP

"Die Erkundung des Weltraums betrifft die ganze Welt": Bei einer Auktion sind drei winzige Steine versteigert worden – die einzigen Mondsteine in privatem Besitz. An Interessenten hat es laut dem Auktionshaus Sotheby's nicht gefehlt.

Für 855.000 Dollar, das sind umgerechnet etwa 752.000 Euro, sind am Donnerstag die einzigen Mondsteine in privatem Besitz bei Sotheby's in New York versteigert worden. Die drei Steinchen in der Größe von Reiskörnern stammen von der unbemannten sowjetischen Luna-16-Mission aus dem Jahr 1970. Sie wurden zu Ehren des vier Jahre zuvor verstorbenen Vaters des sowjetischen Raumfahrtprogramms Sergej Pawlowitsch Koroljow dessen Witwe Nina Iwanowna geschenkt.

Alle Proben von Mondgestein sind normalerweise in der Hand der Regierungen in Moskau oder Washington. Die drei Steinchen sind die einzige Ausnahme, deren Herkunft einwandfrei dokumentiert ist. Als sie 1993 zum ersten Mal, ebenfalls bei Sotheby's, versteigert wurden, erzielten sie 442.500 Dollar. Ihr diesmaliger Schätzwert lag zwischen 700.000 und eine Million Dollar.

"Viele Interessenten aus aller Welt"

"Die Erkundung des Weltraums betrifft die ganze Welt", sagte Sotheby's Expertin Cassandra Hatton im Vorfeld der Auktion. "Jeder kann in den Himmel schauen und sich darüber begeistern, deshalb haben wir viele Interessenten aus aller Welt und in allen Altersklassen".

Insbesondere Mondsteine haben ihre eigene "Mythologie". "Wenn man die tatsächlichen Kosten bedenkt - so viele Leben wurden auf dem Weg dahin geopfert", sagte Hatton weiter. "Diese ganze Symbolik, dieser Wert ist so viel größer als jeder Dollarbetrag, den jemand auf einer Versteigerung zahlen wird".