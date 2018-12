Nach zwei Tagen

Mutmaßlicher Einbrecher aus Schacht befreit

13.12.2018, 21:05 Uhr | dpa

Ein Mann bleibt in den USA in einem Lüftungsschacht stecken. Die Feuerwehr rettet ihn – ohne zu wissen, dass er offenbar mit Hintergedanken hineingeklettert war.

Zwei Tage lang hat ein Mann in Kalifornien in einem Fettentlüftungsschacht eines Restaurants festgesteckt – dann rettete die Feuerwehr den mutmaßlichen Einbrecher. Ein Anwohner hatte am Mittwoch schwache Hilferufe aus dem leer stehenden chinesischen Restaurant in San Lorenzo gehört und die Rettungsdienste alarmiert, berichteten die örtliche Polizei und die Feuerwehr.



Die Feuerwehrleute fanden den Mann demnach eingeklemmt in dem Metallschacht, der von der Küche zum Dach des Gebäudes führt, und konnten ihn binnen einer halben Stunde befreien. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.





Nach Angaben der Polizei handelt es sich möglicherweise um einen Einbrecher. Derzeit werde wegen unerlaubten Betretens eines Grundstücks und Vandalismus ermittelt. Der Mann befinde sich vorerst in Haft.