Am Sonntagmorgen

Vierjähriger büxt Richtung Kita aus

10.03.2019, 11:15 Uhr

Einem Vierjährigen aus Freiburg gefällt es in der Kita so gut, dass er auch am Sonntag dorthin wollte. Ohne Wissen der Eltern machte sich der Knirps am Sonntagmorgen auf den Weg.



Ein Vierjähriger hat sich Sonntagfrüh in Weil am Rhein allein mit dem Laufrad Richtung Kindergarten aufgemacht. Der Knirps hatte auch "ordentlich Gummistiefel angezogen" und ein Kuscheltier dabei, wie die Polizei in Freiburg berichtete. Kurz nach sieben Uhr morgens klingelte er an einer Haustür in der Nachbarschaft, wollte aber weder ins Haus kommen noch seinen Namen nennen.



Noch bevor die herbeigerufenen Polizisten die Identität des Jungen ermitteln konnten, meldete sich die aufgeregte Mutter per Notruf und erklärte, ihr Sohn sei unbemerkt aus dem Haus gelaufen.





Nach der Familienzusammenführung wurde der Grund für dessen Unternehmungslust klar. Ihm gefiel es demnach im Kindergarten so gut, dass er auch am Sonntag dorthin wollte. Als Ersatz gab es "eine kurze Fahrt mit dem Streifenwagen nach Hause", wie die Polizei meldete.