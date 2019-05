Tumultartige Szenen in Fleischerei – Polizei greift ein

Schnäppchenfleisch im Angebot

09.05.2019, 18:43 Uhr | iger, t-online.de

Eine Fleischtheke, noch gut gefüllt (Symbolbild): In zwei Stunden wurde die komplette Ware in der Beelitzer Metzgerei leer gekauft. Davor kam es immer wieder zu Handgreiflichkeiten. (Quelle: Travel-Stock-Image/imago images)

Eine Schlachterei in Brandenburg verarbeitet verunglückte Tiere. Das Fleisch wird zu Billigpreisen verkauft. Vor der Schließung des Geschäfts kam es dort nun zu einem Massenandrang.

Tumultartige Szenen in Brandenburg – und das alles wegen Hack und Schnitzel. Weil eine örtliche Metzgerei in Beelitz schließt, wollten sich Kunden mit massenweise Fleisch für die kommenden Wochen eindecken. Bereits vor der Ladeneröffnung warteten rund 100 Personen vor dem Eingang, wie die "Potsdamer Neuste Nachrichten" (PNN) berichten.

Der Fleischerei-Besitzer habe laut der Zeitung dazu aufgerufen, dass die wartenden Kunden die Ruhe bewahren sollen. Doch anstatt sich in eine Schlange zu stellen, drängten die Menschenmassen in das Geschäft. Dabei sei sogar die Glastür kaputt gegangen. Verletzt wurde niemand.

Nach zwei Stunden war die Theke leer

Aus lauter Hilflosigkeit habe der Metzgermeister dann die Polizei gerufen. "Gemeinsam mit dem Fleischer und der Polizei wurde der Verkauf der beliebten Waren dann koordiniert, indem immer nur eine begrenzte Anzahl an Kunden den Laden betreten durften", sagten die Beamten dem "RBB":

Trotz des Polizeieinsatzes kam es während des Verkaufs immer wieder zu Auseinandersetzungen, sogar von Handgreiflichkeiten sei die Rede gewesen, so die "PNN". Der Großteil der Menschen sei aus Berlin angereist. Schon nach zwei Stunden sei der Fleischbestand restlos ausverkauft gewesen.





Laut "PNN" kann die Fleischerei günstiges Fleisch aus Schlachtungen verunglückter Tiere anbieten. Darum reisen die Kunden aus dem Umland an. Es sei nicht selten, dass die Menschen mit rund 40 Kilo Fleisch wieder die Metzgerei verlassen, so die Zeitung. Damit ist bald Schluss: In zwei Wochen muss der Laden in Beelitz wegen Auflagen der Behörden geschlossen werden.