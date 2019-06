Zündschlüssel steckte

Zwölfjähriger will altes Auto bei Polizei abgeben

21.06.2019, 17:26 Uhr | AFP

Weil er ein scheinbar herrenloses Auto in einer Garage fand, hat sich ein Junge kurzerhand entschlossen, den Wagen zur Polizei zur bringen. Doch der junge Fahrer fiel auf.

Ein Zwölfjähriger hat im sächsischen Neukieritzsch ein in einer Garage stehendes altes Auto zur Polizei fahren wollen. Ein Zeuge stoppte ihn aber nach wenigen Metern, wie die Polizei in Leipzig am Freitag mitteilte. Demnach hatte der Junge das Auto ohne Kennzeichen am Donnerstag beim Erkunden eines abgelegenen Garagenkomplexes entdeckt. Es war unverschlossen, der Zündschlüssel steckte.

Ein 53-jähriger Autofahrer schritt ein, als der Junge mit dem Wagen vor ihm aus der Einfahrt rollte. Er bemerkte dessen Alter, stieg aus und unterband die Weiterfahrt. Ein weiterer Zeuge rief die Polizei.







Den Beamten erzählte der Zwölfjährige, er habe das vermeintlich einsam herumstehende Auto zur Polizei fahren wollen. "Diese ermahnten den Jungen mit einem lachenden Auge, aber dennoch mit erhobenem Zeigefinger und übergaben ihn seiner Mutter", berichteten die Beamten. Auto und Schlüssel händigten sie der Besitzerin aus.