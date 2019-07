Großes Elternglück

Frau bringt rekordverdächtiges Baby zur Welt

27.07.2019, 11:49 Uhr | dpa

65 Zentimeter groß und 4.720 Gramm schwer: In Mönchengladbach ist ein rekordverdächtiges Baby auf die Welt gekommen. Die Ärztin spricht von einer "schönen und sehr entspannten Geburt".

Gleich zweimal griff die Hebamme zum Maßband, so sehr wunderte sie sich über die Körpergröße: Mit 65 Zentimetern ist am vergangenen Mittwoch in Mönchengladbach ein Junge geboren worden. Vermutlich ein Rekord. Normal ist laut Ärzten eine Größe von 50 bis 53 Zentimetern.

Vincent Martin kam trotz seiner Größe auf natürliche Weise zur Welt. In Absprache mit dem Ärzteteam des Elisabeth-Krankenhauses verzichtete die 33-Jährige Mutter auf einen Kaiserschnitt. "Wir wollten es erst einmal so probieren, wussten aber, dass es immer zu Komplikationen kommen kann", sagte Cindy Mathieu, die mit ihrem Mann René (36) in Erkelenz lebt.







"Schöne und sehr entspannte Geburt"

Tatsächlich lief alles glatt: "Das war eine schöne und sehr entspannte Geburt", sagte Ärztin Stefanie Löhnes bei einem spontanen Pressetermin im Krankenhaus.







Mit 4.720 Gramm ist der Junge bei seiner Körpergröße nicht besonders kräftig. Ob er das längste Kind Deutschlands ist, wissen die Ärzte nicht. Es gibt keine entsprechende Statistik. In Darmstadt wurde 2016 ein Baby geboren, das 62 Zentimeter groß war.