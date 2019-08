Von der Polizei ertappt

Lautstarkes Liebesspiel – sechs Rentner vergnügen sich im Gebüsch

22.08.2019, 17:14 Uhr | t-online.de, sth

In einem Park in der US-Gemeinde Fairfield finden geheime Liebestreffen statt. Die Polizei wollte das unterbinden. Doch bei einem Kontrollgang gab es eine Überraschung.

In der US-Gemeinde Fairfield in Connecticut geht es eher ruhig zu. Doch in einem kleinen Naturschutzgebiet am Rand der Stadt geht es offenbar heiß her. Anwohner berichten dort, dass öfters lautes Stöhnen aus dem Gebüsch dringt.

Eine Frau und fünf Männer zwischen 62 und 85 Jahren

Das Grace-Richardson-Landschaftsschutzgebiet ist im Internet als beliebter Sex-Treffpunkt bekannt. Mehrere US-Medien berichteten nun: Bei einer Kontrolle im Park traf die Polizei auf ungewöhnliche Ruhestörer. Sechs Senioren erwischte sie beim Liebesspiel, wie unter anderem der TV-Sender ABC berichtete.







Eine Frau und fünf Männer zwischen 62 und 85 Jahren wurden wegen "unanständiger und sexueller Aktivitäten" festgenommen. Sie müssen sich in den kommenden Wochen vor Gericht erklären. Ihnen drohen Strafen wegen unsittlichen Verhaltens und Ruhestörung.