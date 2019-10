Entschuldigungsbrief gefunden

Einbrecher feiern Party und zahlen für Getränke

18.10.2019, 10:30 Uhr | lw, t-online.de

Einbruch: In Bamberg haben Unbekannte in einem fremden Garten eine Party gefeiert – und sich dafür entschuldigt. (Symbolbild) (Quelle: Jochen Tack/imago images)

"Tschuldigung für die Unordnung" – das schrieben Einbrecher, die in der Gartenlaube einer Stadträtin unerlaubt eine Party feierten. Zu dem Entschuldigungsbrief legten sie außerdem etwas "Trinkgeld".

Im bayrischen Bamberg sind Unbekannte in eine Gartenlaube eingebrochen und haben als Entschuldigung Geld und einen Brief hinterlassen. Sie demolierten die Tür, um sich Zugang zu der Hütte zu verschaffen und bedienten sich am Essen und Trinken der Besitzerin, berichtet die "Bild".

Die Eigentümerin, die den Schrebergarten nach eigener Aussage zwei Wochen lang nicht besucht hatte, fand bei ihrer Rückkehr den Umschlag mit 50 Euro vor – die Verbrecher schrieben: "Tschuldigung für die Unordnung und Danke für die Getränke und Nüsse." Zudem gaben sie der 50-Jährigen einen Tipp: "Nächstes Mal die Schlösser offen lassen, habe die Schlüssel nicht gefunden."

Weiteren Schaden gebe es nicht. "Die Täter waren sehr vorbildlich, haben sogar noch aufgeräumt", erzählt die Frau der Zeitung. Dennoch sei sie wütend und weise auf das Eigentumsrecht hin.







Die Polizei hat offenbar erste Hinweise auf einen der Täter, nachdem Fingerabdrücke von den Flaschen genommen wurden. Die Ermittlungen laufen.