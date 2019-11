Dreister Trick

Betrunkener will gestohlenen Schuh umtauschen

18.11.2019, 16:21 Uhr | AFP

Er hatte zwei Schuhe geklaut, doch beide waren für den rechten Fuß. Obwohl der Mann in dem Laden von den Mitarbeitern bemerkt worden war, wagte er sich zurück – und konnte danach ein weiteres Mal entkommen.

In Kassel hat ein Mann versucht, einen gestohlenen Schuh kurz nach dem Diebstahl in demselben Geschäft gegen einen anderen umzutauschen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, griff der Unbekannte sich zunächst zwei rechte Schuhe und trat damit die Flucht an. Kurze Zeit später erschien er dann wieder im Geschäft und wollte einen rechten in den dazugehörigen linken Schuh tauschen.

Laut Polizei nahmen die erbosten Mitarbeiter des Ladens dem sichtlich betrunkenen Mann die gestohlenen Schuhe wieder ab. Jedoch gelang ihm in einem günstigen Moment erneut die Flucht, wobei er im Vorbeilaufen noch einen Rucksack von einem Verkaufsständer riss und mitnahm.





Die Mitarbeiter alarmierten nach dem Vorfall vom Freitag umgehend die Polizei, eine Sofortfahndung blieb aber erfolglos. Bei seiner Flucht ließ der Verdächtige noch ein originalverpacktes Parfüm zurück. Angesichts der vorangegangenen Ereignisse sei äußerst fraglich, ob er dieses rechtmäßig erworben habe, teilte die Polizei mit.