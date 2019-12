Colorado: Bankräuber wirft an Heiligabend mit Geld um sich

Ein 65-Jähriger hat in den USA eine Bank ausgeraubt. Und ging dann sehr großzügig mit seiner Beute um. Der Polizei stellte sich deshalb eine ganz besondere Aufgabe.

Ein weihnachtlich gestimmter Bankräuber hat in Colorado Springs im US-Staat Colorado seine Beute unter Passanten verteilt. Wie örtliche Medien am Heiligabend berichteten, hatte ein Mann in einer Bankfiliale gedroht, eine Waffe einzusetzen und damit die Herausgabe von Bargeld erzwungen.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc



Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE