Evakuierung in Hamburg

Grill in der Wohnung löst Gasalarm aus

04.01.2020, 13:24 Uhr | dpa

Polizei und Rettungswagen: Die Bewohner hatten sich an dem angeheizten Grill aufwärmen wollen, mit den Folgen haben sie wohl nicht gerechnet (Symbolbild). (Quelle: Dennis Straub/imago images)

In Hamburg haben sich zwei Bewohner eines Mehrparteienhauses einen Grill in die Wohnung gestellt und damit einen Gasalarm ausgelöst. Das Haus wurde evakuiert, für die Verursacher ging es ins Krankenhaus.

Wegen erhöhter Kohlenmonoxid-Werte hat die Feuerwehr an diesem Samstag ein Wohnhaus im Hamburger Stadtteil Billstedt evakuiert. Zwei Bewohner hatten im ersten Stock einen angeheizten Grill in ihre Wohnung gestellt, um sich daran zu wärmen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Der Mann und die Frau wurden mit dem Verdacht auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte lüfteten das dreigeschossige Gebäude. Die elf Bewohner konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Zuvor hatte der Hamburger Radiosender NDR 90,3 darüber berichtet.