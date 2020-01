Dramatische Rettungsaktion

Mann wird von Anakonda angegriffen

07.01.2020, 16:08 Uhr | t-online.de , blu , ssp

So eine Situation will niemand am eigenen Leib erleben: Ein Video zeigt, wie ein Mann von einer Riesenschlange angegriffen und im Würgegriff gehalten wird.

Sie können in seltenen Fällen bis zu neuen Meter lang und fast 200 Kilogramm schwer werden: Anakondas gehören zu den größten Schlangen der Welt. Trotz ihrer enormen Größe sind Anakondas keine Gift-, sondern Würgeschlangen.

Anakondas jagen, indem sie regungslos und gut getarnt warten, bis sich potentielle Beutetiere – normalerweise kleine Reptilien, Fische oder Säugetiere – nähern. Dann verbeißen sich die Riesenschlangen in ihrer Beute und umwickeln diese bis zum Tod. Anschließend wird die Beute am Stück verschlungen.

Menschen stehen normalerweise nicht auf ihrem Speiseplan. Doch genau das wäre fast einem Mann in einem Video passiert, das im Internet für Aufsehen sorgt. Darauf ist zu sehen, wie der Mann von einer Anakonda angegriffen und umwickelt wird. Eine Situation, die ohne Hilfe tödlich enden kann. Zum Glück waren hilfsbereite Menschen in der Nähe.



Im Video oben sehen Sie sie die dramatische Rettungsaktion.