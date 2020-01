Gesetzesverstoß geprüft

Biker verkleidet sich als Hitler – Polizist macht Fotos

13.01.2020, 14:00 Uhr | Rei, t-online.de , dpa

Ein als Hitler verkleideter Biker an Schloss Augustusburg in Sachsen. (Quelle: Twitter/Spekulatius Chemnitz)

Die sächsische Polizei steht erneut im der Kritik: Auf einem Bikertreffen verkleidete ein Teilnehmer sich als Adolf Hitler. Ein anwesender Beamter sah keine Veranlassung einzugreifen – ihm drohen strafrechtliche Konsequenzen.

Ein Vorfall auf einem Bikertreffen in der sächsischen Kleinstadt Schloss Augustusburg bringt einem Polizisten derzeit viel Kritik ein und könnte auch strafrechtliche Konsequenzen haben. In einem Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, ist zu sehen, wie ein armee-grünes Gespann vorfährt und unter Jubel direkt neben einem Polizeiwagen einparkt. Der Mann im Beiwagen war als Adolf Hitler verkleidet, der Fahrer trug Stahlhelm und Uniform. Der Beamte im Wagen habe die Szene lediglich fotografiert, sei aber nicht eingeschritten, berichtete "Radio Chemnitz".

Das Verhalten des Kollegen ist nicht zu akzeptieren. Diesbezüglich wird eine eingehende Auswertung mit ihm erfolgen. Ein Einschreiten und Unterbinden in der Szenerie wäre einzig richtig gewesen. *mh — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) January 12, 2020

In einer ersten Stellungnahme teilte die Polizei via Twitter mit, dass das Verhalten des Beamten inakzeptabel sei. Man wolle die Situation gemeinsam mit ihm auswerten. Er hätte einschreiten müssen. Inzwischen teilte die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass der Auftritt als Hitler-Imitator auf strafrechtliche Relevanz geprüft werde. Der Polizeibeamte müsse mit Konsequenzen rechnen.

Es stehe der Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder auch Volksverhetzung im Raum. Laut Polizei prüft des Dezernat Staatsschutz der Chemnitzer Kriminalpolizei den Fall. "Es ist bei einem derartigen Auftreten in Verkleidung als Adolf Hitler immer eine genaue Einzelfallprüfung von Nöten", teilte ein Polizeisprecher mit. Daher werde der Prüfvorgang zeitnah auch an die Staatsanwaltschaft Chemnitz zur abschließenden juristischen Bewertung übergeben.

Unterdessen sollte es noch am Montag ein "kritisches Gespräch" der Leitung der Polizeidirektion Chemnitz mit dem betroffenen Polizisten geben. Zugleich würden dienstrechtliche Konsequenzen geprüft. Grund dafür sei, dass die Szenerie in Augustusburg mit dem verkleideten Herren im Beiwagen des Wehrmachtmotorrades durchaus eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstelle, teilte die Polizei mit. "Wir hätten deshalb vom Kollegen erwartet, dass er dies ohne Wenn und Aber unterbunden hätte", so ein Sprecher.

Zum Bikertreffen kamen mehrere Tausend Besucher, um verschiedene Modelle und aufgemotzte Maschinen zu bewundern.