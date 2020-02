Geschenk zum Valentinstag

Banksy malt über Nacht Wandgemälde in Bristol

14.02.2020, 10:52 Uhr | dpa, t-online.de, joh

Mitten in der Nacht entsteht in Bristol plötzlich ein Street-Art Gemälde. Über Instagram bekennt sich Banksy dazu. Follower spekulieren, was dahinter steckt.

Der mysteriöse Streetart-Künstler Banksy hat seiner Heimatstadt Bristol pünktlich zum Valentinstag ein neues Werk geschenkt: Auf seinem Instagram-Account und seiner Webseite bekannte er sich in der Nacht zu Freitag dazu.

Am Donnerstag war das über Nacht angebrachte Kunstwerk auf einer grauen Hauswand in der englischen Stadt Bristol aufgetaucht und hatte Spekulationen über seinen Urheber ausgelöst. Zu sehen ist ein Mädchen, das mit einer Steinschleuder in der Hand Richtung eines riesigen Kleckses aus roten Rosen zielt. Normalerweise bekennt sich der Künstler auf seinem Instagram-Account zu seinen Werken.

Seine Follower bei Instagram spekulieren bereits zur Bedeutung des Werks. Einige sehen in dem Bild eine Verbindung zum heutigen Valentinstag und zur Liebe. Andere spekulieren wiederum, ob das Bild tatsächlich von Banksy ist oder alles nur eine Lüge. Der Künstler selbst hat sich noch nicht dazu geäußert. Dass das Bild allerdings auf seinem verifizierten Instagram-Account aufgetaucht ist, legt die Echtheit nahe.

Banksys Identität gibt Rätsel auf. Bekannt ist, dass er aus Bristol stammt und Ende der 90er Jahre nach London kam. Einen Namen machte er sich mit seinen gesellschaftskritischen und meist kontroversen Motiven. Seine Graffiti erscheinen meist überraschend.