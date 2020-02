Paraden haben begonnen

Brasilien feiert den Karneval farbenfroh

Karneval in Rio: Der Regen am Anfang der Parade tat der guten Stimmung keinen Abbruch. (Quelle: Reuters)

Karneval in Rio: Sambaschulen zeigen ihr Können

In Brasilien hat die Hochphase des Karnevals begonnen. In Rio de Janeiro und Sao Paulo zogen die ersten Paraden der Sambaschulen durch die Stadien. Selbst Regen konnte die Tänzer nicht abhalten.

Auch anfängliche Regenschauer konnte die Partystimmung in Rio de Janeiro nicht beeinträchtigen. Im Sambadrome starteten die weltberühmten Karnevalsumzüge – hier boten die Sambaschulen einen bunten Vorgeschmack auf das, was noch bis zum 26. Februar kommt.

Jedes Jahr kommen die besten Sambaschulen in Rio zusammen, um sich zu messen. Die Tänzerinnen und Tänzer machen aus der Stadt ein buntes Gewimmel. Zwölf Sambaschulen konkurrieren an diesem Wochenende um den begehrten Titel als bester Karnevalsverein.

Am Sonntag und Montag starten die Schulen im Wettstreit um den Titel der besten Sambaschule. Der Karneval in Rio ist zuletzt immer politischer geworden.

Was der Karneval in Rio für die Tänzerinnen bedeutet und wie ausgelassen und farbenfroh in Rio gefeiert wird, sehen Sie oben im Video.