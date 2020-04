Hubschrauber im Einsatz

Polizei sucht Grund für frische Blutlache

11.04.2020, 14:31 Uhr | dpa

Ein Polizeihubschrauber kreist am Himmel: Ein Blutfleck war die Ursache für einen größeren Polizeieinsatz. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)

Woher sie kommt, ist bisher völlig unklar: Eine Blutlache im Unterallgäu hat zu einem größeren Polizei-Einsatz geführt. Klarheit brachte dieser nicht. Das Rätseln geht weiter.

Ein mysteriöser, frischer Blutfleck auf einer Brücke hat in Bad Wörishofen im Landkreis Unterallgäu zu einem größeren Einsatz der Polizei geführt. Unter anderem mit einem Hubschrauber und mit einem Polizeihund suchten die Beamten nach dem Grund des Flecks, wie sie am Samstag berichteten. Auch der örtliche Jäger habe sich die Spuren am Freitag nicht erklären können.

Die Suche aus der Luft und am Boden wurde ergebnislos abgebrochen. Nun suchen die Ermittler Menschen, "die zur Herkunft des Blutes Angaben machen können".