Instagram-Account gehackt

Mercedes Benz: Hacker posten Hakenkreuz-Bild

Mercedes-Benz auf Instagram: Der Account mit rund 6,6 Millionen Abonnenten war am Dienstag für mehr als zwei Stunden in den Händen eines Hackers. (Quelle: imago images)

Der Instagram-Account von Mercedes Benz Deutschland ist am Dienstagabend gehackt worden. An die 6,6 Millionen Abonnenten wurden Fotos eines Stars aus der Gaming-Szene gepostet – aber auch strafbarer Inhalt.



Der Instagram-Account von Mercedes Benz in Deutschland ist am Dienstagabend von einem Unbekannten übernommen worden. Der Automobilkonzern bekam über längere Zeit keinen Zugriff. Das Löschen des Accounts war aber offenbar möglich. Und nötig: Denn in dem Profil wurde auch ein Hakenkreuz-Bild gepostet.



Die Eindringlinge könnten unterschiedliche Motive gehabt haben. Denkbar ist, dass sie von Mercedes Lösegeld erwarteten: In der Biografie des Accounts war eine Adresse angegeben, zu der man Bitcoin senden konnte. Tatsächlich gingen jedoch in Kleinbeträgen bis Mitternacht nur rund 70 Euro ein. Das waren offenbar so etwas wie Beifallsbekundungen von Nutzern, die die Aktion lustig fanden. Auffällig war aber auch, dass das Profilbild ausgetauscht wurde – gegen ein Foto von MontanaBlack. Der 32-Jährige gilt als einer der größten Live-Streamer auf der Gaming-Plattform Twitch.

Streit zwischen MontanaBlack und Jan Böhmermann

Auch weitere Bilder von MontanaBlack (bürgerlich: Marcel Thomas Andreas Eris) wurden in dem Account gepostet. Aktuell steht der Webvideostar durch den Podcast "Fest & Flauschig von Jan Böhmermann in der Diskussion. Böhmermann hatte in dem Podcast gesagt: Auf Twitch seien "Youtuber, MontanaBlack-Fans und noch weiter rechts stehende Hardcore-Neonazis, die versuchen, die MontanaBlack-Community, die auf den Geschmack gekommen sind, abzugreifen."

Der Gamer hatte daraufhin seine Fans verteidigt. "Die Community als Teil einer rechten Bewegung zu diffamieren, sprengt jegliche Grenzen", schrieb er auf Twitter. Der Streit zwischen Böhmermann und MontanaBlack könnte für einen Fan des Gamers der Ansporn gewesen sein, zu provozieren. Böhmermann selbst griff den Hack auch bei Twitter auf:

coole super unproblematische

c o m m u n i t y pic.twitter.com/CgtMiksOJx — 🦠 Jan Böhmermann 🦠 🤨 (@janboehm) May 5, 2020

Neben dem Hakenkreuz posteten die Hacker auch Bilder eines BMW auf der Mercedes-Seite. Zudem wurde im Instagram-Account von Xavier Naidoo kommentiert. Der offizielle Mercedes-Account schrieb dort: "Scheiß Nazi" und "du kannst nicht singen du kannst nicht singen" .

Das Social-Media-Team von Mercedes Benz versuchte auf Twitter, auf alle entsprechenden Tweets zu reagieren und bat um Entschuldigung. Daimler behalte sich rechtliche Schritte vor.