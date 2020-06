Fan schickt Bild von Terror-Chef

Pappaufsteller von Osama bin Laden aus Stadion entfernt

25.06.2020, 11:27 Uhr | sid

In einem britischen Fußballstadion können Plätze mit Pappaufstellern gefüllt werden. Fans schicken dafür Bilder ein. Darunter ist allerdings auch eine Aufnahme von Osama bin Laden.

Zu einer peinlichen Panne ist es in Großbritannien gekommen: Ein Foto von al-Qaida-Gründer Osama bin Laden musste aus dem Stadion an der Elland Road entfernt werden. Dort spielt der englische Fußball-Zweitligisten Leeds United. Der 2011 von US-Soldaten erschossene Terrorist hatte sich unter die "Pappkameraden" gemischt, die in Leeds wie etwa auch bei Borussia Mönchengladbach als Ersatz für die fehlenden Fans dienen.



Die Klubs hatten dazu aufgerufen, eigene Fotos oder auch Aufnahmen von Freunden zu schicken, die dann als Platzhalter auf den Tribünen verwendet wurden. Die Aktion kostete pro Platz 25 Pfund, umgerechnet etwa 28 Euro.

Leeds United versprach laut "BBC", er werde sicherstellen, "dass keine weiteren anstößigen Bilder" mehr gezeigt werden. Zuvor hatte der Klub angekündigt, 15.000 Sitze für die letzten fünf Heimspiele mit den Pappaufstellern zu füllen.