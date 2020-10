Zehn Meter lang

Dinosaurier-Skelett in Paris für hohe Summe versteigert

13.10.2020, 21:49 Uhr | dpa

Das Dinosaurier-Skelett eines Allosaurus (undatierte Aufnahme): Ein solches Skelett ist in Paris für über drei Millionen Euro versteigert worden. (Quelle: Handout/Binoche-Giquello/Drouot/dpa)

Es ist 150 Millionen Jahre alt und wurde vor vier Jahren in den USA gefunden: Ein Skelett des Allosaurus. Die Überreste des Raubsauriers sind nun in Paris unter den Auktions-Hammer gekommen.

Das Skelett eines Allosaurus ist in Paris für über drei Millionen Euro versteigert worden. Wie das Auktionshaus Drouot am Dienstag via Twitter mitteilte, wurde mit 3,07 Millionen Euro der Schätzpreis von 1 bis 1,2 Millionen Euro deutlich überschritten. Angaben zum Käufer wurden nicht gemacht. Der Allosaurus sieht dem Tyrannosaurus rex ähnlich.

Das zehn Meter lange und 3,5 Meter hohe Skelett des Raubsauriers ist nach Angaben des Auktionshauses mehr als 150 Millionen Jahre alt. Es wurde 2016 im US-amerikanischen Bundesstaat Wyoming gefunden. Es gebe von den Ausmaßen her weltweit nur ein vergleichbares Allosaurus-Skelett. Es werde im naturgeschichtlichen Museum von New York aufbewahrt und sei 9,7 Meter lang.

Erst Anfang des Monats war das Skelett eines Tyrannosaurus rex in New York für einen Rekordpreis von 31,8 Millionen Dollar (etwa 27 Millionen Euro) unter den Hammer gekommen. Viele Experten sehen die Versteigerung von wissenschaftlich wertvollen Skeletten kritisch.