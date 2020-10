Aus dem Kalten Krieg

US-Auktionshaus versteigert sowjetische Spionage-Ausrüstung

27.10.2020, 07:26 Uhr | AFP

Gedenkstein am Lubjanka-Platz in Moskau, dem Sitz des damaligen KGB: Die Auktion in New York soll von Mitte Januar bis Mitte Februar stattfinden. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)