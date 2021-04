"Deutscher Riese" leicht verletzt

Unbekannte setzen Kaninchen im Zoo aus

05.04.2021, 01:59 Uhr | t-online, wan

Die Polizei in Landau wurde am Ostersonntag in den Zoo der Stadt gerufen, weil dort ein Kaninchen ausgesetzt wurde. Es lag in einem Korb auf der Dromedarwiese – mit Verletzungen.

Zwei weibliche Personen mit asiatischem Erscheinungsbild wurden in Landau von Zeugen dabei beobachten, wie sie einen Korb über das Dromedargehege des Landauer Zoos warfen. Sie verständigten die Zooverwaltung, die sich des Tieres der Rasse "Deutscher Riese" annahm.

Nach ersten Ermittlungen wurde das Tier durch den etwa fünf Meter weiten Wurf am Schwanz verletzt. Weitergehende Untersuchungen müssen klären, ob gegebenenfalls eine Fraktur des Schwanzes vorliegt. Gegen die bislang unbekannten weiblichen Täter, die laut Angaben der Zeugen mit einem schwarzen Peugeot mit "RP-Kennzeichen" vorgefahren sind, wurde Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.