"Hiermit wird Geschichte geschrieben"

Minenarbeiter entdecken riesigen Diamanten in Botsuana

08.07.2021, 14:16 Uhr | AFP

Erst Anfang Juni präsentierte eine Bergbaufirma in Botsuana den drittgrößten Diamanten der Welt. Jetzt beansprucht eine andere Firma diesen Titel für sich.

Minenarbeiter haben in Botsuana erneut einen ungewöhnlich großen Diamanten entdeckt. Der weiße Edelstein wiege 1.174 Karat und sei der drittgrößte Diamant der Welt, sagte der Geschäftsleiter der kanadischen Diamantenfirma Lucara, Naseem Lahri, in Botsuanas Hauptstadt Gaborone. Nach Lahris Angaben verdrängt der Edelstein damit einen Diamanten, den die botsuanische Diamantenfirma Debswana Anfang Juni als drittgrößten Diamanten der Welt ausgerufen hatte.

"Hiermit wird Geschichte geschrieben, für uns und auch für Botsuana", sagte Lahri. Demnach war der Diamant bereits am 12. Juni gefunden worden. Elf Tage zuvor hatte die Firma Debswana den bis dahin drittgrößten Edelstein der Welt präsentiert. Dieser Stein wog 1.098 Karat.

Der größte bisher gefundene Diamant von Edelsteinqualität wog 3.106 Karat und wurde 1905 in Südafrika entdeckt. Teile dieses Diamanten sind in den britischen Kronjuwelen enthalten. Der zweitgrößte Diamant namens Lesedi La Rona wurde 2015 ebenfalls in Botsuana gefunden und ist mit 1.109 Karat in etwa so groß wie ein Tennisball. Botsuana ist in Afrika führend im Diamantenabbau.