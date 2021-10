"Hier ist es eh viel schöner"

So spotteten Twitter-Nutzer über die Facebook-Panne

Fast sieben Stunden waren Instagram, WhatsApp und Facebook am Montagabend nicht erreichbar. Für Twitter-Nutzer bedeutete das viel Zeit für Spott und Häme. Auch das Netzwerk selbst konnte sich einen Spruch nicht verkneifen.

Eine solche Panne gibt es selten: Stundenlang waren die sozialen Netzwerke Facebook, Instagram und WhatsApp am Montag offline – erst nach mehr als sechs Stunden waren die Online-Dienste wieder erreichbar. Was für den Facebook-Konzern ein Desaster ist, war für viele Twitter-Nutzer ein Grund zur Häme.

Der Autor James Felton etwa machte sich einem Video über Instagram- und Facebook-Nutzer lustig, die sich während der Störung zum ersten Mal seit langer Zeit wieder bei ihrem Twitter-Account anmeldeten.

Die Autorin Sophie Passmann fragte sich, wie es weitergehen soll, sollte Instagram weiterhin "kaputt" sein. "Muss ich meine Outfits dann hier posten?", schrieb sie. Wenn der Ausfall noch länger andauere, gehe noch "die ganze CBD-Branche den Bach runter", schrieb eine andere Twitter-Nutzerin. CBD ist ein in Deutschland legales Hanfprodukt, das viel über Instagram vermarktet wird.



Auch für Eltern ist der Ausfall offenbar ein Grund zur Freude: "Sorry, wusste nicht, wie ich die Eltern-WhatsApp-Gruppe anders los geworden wäre ..", entschuldigte sich eine Twitter-Nutzerin. "Eltern-WhatsApp-Gruppe down! Was für eine himmlische Ruhe", freuten sich weitere.

"Hoffentlich gehen facebook, instagram und whatsapp nie wieder an", twitterte auch der Satiriker Jan Böhmermann. "Hier ist es eh viel schöner", schrieben weitere. Der ehemalige jamaikanische Sprinter Usain Bolt twitterte eine Fotomontage, die zeigen soll, wie Twitter den sozialen Netzwerken Facebooks davonläuft.



Der Twitter-Erfinder und CEO Jack Dorsey freute sich offenbar ebenfalls. Er antwortete auf einen Tweet, nach dem angeblich die Domain von Facebook zum Verkauf stehen, kurz und knapp: "wie viel?"

Auch auf dem Firmen-Account von Twitter konnte man sich einen Kommentar nicht verkneifen. Dort begrüßte man "buchstäblich jeden". Als die Facebook-Panne behoben war, kommentierte Instagram darunter "Hi und fröhlichen Montag".

Für alle seine Freunde, die ihn nach einer kurzen Erklärung für die Facebook-Panne gefragt hatten, erklärte der "The Guardian"-Journalist Alex Hern in einem ironischen Tweet, was eigentlich passiert war. Facebook habe demnach ein Protokoll gesendet, das sage "Hey, wir haben keine Server mehr, Kuss Kuss".

"Also Facebook hat den Schlüssel in den Kofferraum geworfen und da ist kein Ersatz", fasste ein Nutzer die Erklärung in einem Kommentar zusammen.