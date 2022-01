"Gotham City"

Polizei in Missouri sendet kuriosen Notfallalarm

19.01.2022, 09:32 Uhr | t-online

Batman und Joker (Archiv): In Missouri wurde ein Auto aus Gotham City gesucht. (Quelle: Warner Bros/Everett Collection/imago images)

Kuriose Polizeimeldung in den USA: Eine Behörde im Bundesstaat Missouri versandte eine Warnung mit Batman-Referenz – aus Versehen, wie sie später bekannt gab.

Der Fahrer eines "lila-grünen 1978 Dodge" aus "Gotham City" werde gesucht, stand in einer Nachricht, die von der Missouri State Highway Patrol als Warnung an Mobiltelefone geschickt wurde. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Dies ist als Referenz auf die Batman-Comics zu verstehen – auf das Auto des Erzfeinds "Joker" in der fiktiven Großstadt Gotham City.

Der am Dienstagnachmittag gesendete Notfallalarm sei eine Testnachricht gewesen; es habe keinen aktuellen Alarm gegeben, gab die Autobahnpolizeibehörde des US-Bundesstaats daraufhin bekannt. Offenbar handelte es sich um einen regelmäßigen Test, der aus Versehen an die Öffentlichkeit versendet worden war.