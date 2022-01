In irischem Postamt

Männer versuchen für Leiche die Rente zu kassieren

22.01.2022, 11:56 Uhr | t-online, wan

Es ist eine Szene wie im Film "Immer Ärger mit Bernie": Zwei Männer betreten ein Postamt in Irland, einen Dritten im Schlepptau. Dessen Rente wollen sie abheben – nur ist der Pensionär schon tot.

Die Polizei in Irland untersucht den Tod eines Mannes, dessen Leiche offenbar für einen Rentenbetrug genutzt werden sollte. Das berichtet die "Irish Times". Demnach soll am Freitag ein Unbekannter zunächst allein versucht haben, in einem Postamt in der Stadt Carlow sich die Rente einer anderen Person auszahlen zu lassen. Er sei darauf hingewiesen worden, dass der Rentner persönlich zu erscheinen habe.



Kurze Zeit später erschienen zwei weitere Männer zusammen mit einem 66-Jährigen, den sie aber stützen mussten. Offenbar merkte eine Kundin, dass da etwas nicht in Ordnung war und alarmierte eine Postbeamtin. Daraufhin flohen die zwei Männer – und ließen eine Leiche zurück.



Die Polizei rückte an und beschlagnahmte Videoaufnahmen aus dem Postamt, um die beiden Flüchtigen zu identifizieren. Der Tote wohnte in der Nähe, sein Haus wurde abgesperrt. Derzeit wird noch die Todesursache untersucht. Der Verstorbene galt nach Angaben der "Irish Times" als beliebt bei seinen Nachbarn.