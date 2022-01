"Auf Missstände aufmerksam machen"

Vermietetes Zelt auf Balkon für 480 Euro ist PR-Gag

27.01.2022, 20:55 Uhr | mk, t-online

Zürich gehört zu den teuersten Städten der Welt, besonders Studenten leiden unter den hohen Mieten. Jungpolitiker haben nun mit einem skurrilen Inserat auf die Missstände aufmerksam gemacht.

"Ich vermiete ein 'WG-Zimmer', was vor allem für die wärmere Jahreszeit geeignet ist." Sinn für Humor scheint die neue Mitbewohnerin in spe schon mal zu haben. Und bezahlbar scheint das "Zimmer" für umgerechnet 480 Euro auch – jedenfalls für Zürcher Verhältnisse. Wer die Zweier-WG komplettieren möchte, sollte allerdings nicht kälteempfindlich sein – denn geschlafen wird in einem Zelt auf dem Balkon.



"Ich würde gerne mit einer anderen Person zusammen wohnen und meine Miete etwas reduzieren", erzählt die 27-jährige Inserentin dem Portal "20minuten.ch". Für zwei Personen sei ihre 2,5-Zimmer-Wohnung aber zu klein. "Deshalb kam mir die Idee mit dem Zelt." Es hätten sich schon mehrere Interessierte gemeldet, vor allem Studierende fänden die Idee cool. "Es sei mal etwas anderes, schreiben viele." Die Wohnungssituation in der Stadt sei schwierig, ein bezahlbares Zimmer zu finden "fast unmöglich." Sie wolle jemanden die Möglichkeit bieten, günstig in der Stadt zu wohnen.

"Auf das Inserat haben sich rund 15 Personen gemeldet"

Nun hat sich herausgestellt: Das skurrile Angebot ist ein Fake. Die Aktion stammt von Jungpolitikern der Stadt, wie das Portal "20minuten.ch" berichtet. "Wir wollten mit der Aktion auf die Missstände im Zürcher Wohnungsmarkt aufmerksam machen", sagt Serap Kahriman von den Jungen Grünliberalen Stadt Zürich. Die Dringlichkeit einer solchen Aktion lässt sich an den Rückmeldungen erkennen.



"Auf das Inserat haben sich rund 15 Personen gemeldet, die meisten davon Studierende. Das ist schockierend.", sagte die 31-Jährige. Sie fordert: "Es braucht dringend mehr preisgünstigen Wohnraum für junge Menschen und mehr Durchmischung im bestehenden preisgünstigen Wohnraum, also in den Genossenschaften."

"Das schockierende Resultat der Mietpreis-Treiberei"

Auch der Zürcher Mieterverband hatte zuvor auf das Angebot reagiert und sich wenig begeistert gezeigt. "Dass in Zürich ein Zelt auf einem Balkon für 500 Franken vermietet wird, ist das schockierende Resultat der Mietpreis-Treiberei in dieser Stadt", sagt Sprecher Walter Angst dem Portal. Grundsätzlich verboten sei so ein Inserat aber nicht, so der Rechtsanwalt Beat Rohrer. Für einen Wohnraum müssten aber gewisse Standards eingehalten werden, zum Beispiel bei der Beleuchtung, Lärm- und Brandschutz.

Das Fake-Inserat ist nicht die erste Aktion dieser Art. Wie "20minuten.ch" weiter berichtete, gab sich erst vor Kurzem eine Kunststudentin auf Tiktok als Obdachlose aus, die ihre Wohnung verloren hatte und sich aufgrund der hohen Mieten keine neue leisten konnte. Auch sie wollte damit auf die fast unbezahlbaren Mieten aufmerksam machen.