"Da Vinci der Geigen"

Auktionshaus will Violine für bis zu zehn Millionen Euro versteigern

29.04.2022, 09:46 Uhr | lw, t-online

Sie hat einen außergewöhnlichen Klang und ist fast 300 Jahre alt: In Paris steht eine Violine zur Auktion, die mehrere Millionen Euro wert sein soll. Experten vergleichen sie mit einem Gemälde des Malers da Vinci.

In Frankreich soll eine Violine versteigert werden, die nach Ansicht des verantwortlichen Auktionshauses bis zu zehn Millionen Euro einbringen könnte. Das Instrument werde als "Leonardo da Vinci der Geigen" angepriesen und sei fast 300 Jahre alt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Demnach hat der angesehene italienische Geigenbauer Giuseppe Guarneri die Violine 1736 gefertigt. Derzeit ist sie im Besitz des Musikers Regis Pasquier. Ihr Klang hat Konzertsäle auf der ganzen Welt verzaubert. "Es gibt viele Geigen, aber diese ist so, als würde man einen Rembrandt, einen Goya oder sogar ein Gemälde von Leonardo da Vinci verkaufen", sagte Sophie Perrine vom Auktionshaus Aguttes bei Paris.

"Sehr aktuell und lebendig"

Das nun zur Auktion stehende Instrument mit Ahornboden ist eines von etwa 150 Instrumenten, die Guarneri gebaut hat. Er fertigte es am Höhepunkt seiner Karriere an. Vor mehr als 20 Jahren kaufte Pasquier das Instrument. Damals hat er ein Konzert gegeben, ohne überhaupt darauf zu üben, so Perrine. "Für ihn war dieses Instrument perfekt."

Seitdem hat er es laut Reuters an prestigeträchtigen Orten wie der Carnegie Hall in New York und der Opera Garnier in Paris gespielt. Die Geige wird am 3. Juni nach einer dreitägigen Besichtigung versteigert. Der geschätzte Grundpreis liegt bei vier bis 4,5 Millionen Euro. Das Auktionshaus geht jedoch davon aus, dass das Instrument für bis zu zehn Millionen Euro verkauft werden könnte.



"Sie ist etwas sehr Altes und doch sehr aktuell und lebendig", sagte Perrine. "Und dieses kleine Ding wird den Menschen noch jahrelang die Möglichkeit geben, seinen außergewöhnlichen Klang zu hören."

Auf Auktionen erzielen Guarneris Geigen Höchstpreise. Im Jahr 2010 wurde eine "Guarneri del Gesù" (wie Guarneris auch genannt wurde) für 18 Millionen Dollar versteigert – der höchste Preis, der je für eine Violine bezahlt wurde.