Daten der Teleskope werden mit speziellen Supercomputern kombiniert

Die Masse des Schwarzen Lochs ist gewaltig

An den Messungen beteiligt war das aus 66 Einzelantennen bestehende internationale ALMA-Observatorium in Chile . Mit dabei war zudem das in deutsch-franz├Âsisch-spanischer Zusammenarbeit betriebene Institut f├╝r Radioastronomie im Millimeterbereich (IRAM), das mit dem 30-Meter-Teleskop in Spanien sowie dem NOEMA-Interferometer in Frankreich arbeitet.

Auswertung der Beobachtungsdaten schwieriger

Das Gas in der N├Ąhe der Schwarzen L├Âcher bewege sich in beiden F├Ąllen fast so schnell wie das Licht, erl├Ąuterte der EHT-Wissenschaftler Chi-kwan Chan vom Steward Observatory in den USA. Zum Umkreisen des wesentlich gr├Â├čeren Schwarzen Lochs in M87 brauche es dennoch Tage bis Wochen ÔÇô beim viel kleineren Schwarzen Loch der Milchstra├če hingegen nur wenige Minuten. Helligkeit und Muster in der Umgebung ├Ąnderten sich entsprechend schnell. Es sei "ein bisschen so, als w├╝rde man versuchen, ein scharfes Bild von einem Welpen zu machen, der schnell seinen Schwanz jagt".