Die "Leberwurst"-├äu├čerungen des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk ├╝ber Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) haben ein kulinarisches Nachspiel. Der Pf├Ąlzer Metzger Walter Adam aus Herxheim bei Landau hat einen Pr├Ąsentkorb mit Pf├Ąlzer Leberwurst an Melnyk nach Berlin geschickt ÔÇô und k├╝ndigte dies auch in Interviews mit mehreren Medien an.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland erkl├Ąrte nun via Twitter, er freue sich auf die Wurst und lade den Metzger nach Berlin sowie in die Ukraine ein. "Sollte er mich wirklich nach Berlin einladen, dann w├╝rde ich fahren", sagte Adam am Samstag auf dpa-Anfrage.