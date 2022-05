Hesse fährt Weltrekord im Bobby Car ein

Vierfacher Weltmeister im Bobby Car

2007 holte Paul dann erstmals den Weltmeistertitel in der Jugendklasse, mittlerweile ist er vierfacher Weltmeister in der Profi-Klasse des Bobby Car Sportverbands, der nach Pauls Worten als einziger vom Spielwarenhersteller "Big" lizenziert ist. Ähnlich wie in der Formel eins werden dabei Punkte bei jedem Rennen vergeben - wer bis zum Saisonende die meisten ergattert, wird Weltmeister.