Im Fahrstuhl steckengeblieben, was tun? F├╝nf M├Ąnner und Frauen in Jena griffen zu Rauschmitteln, um sich die Wartezeit zu vertreiben. Bis zur Befreiung dauerte es.

Weil sie wegen technischer Probleme in einem Fahrstuhl feststeckten, haben f├╝nf M├Ąnner und Frauen in Jena in dem Aufzug Alkohol und Drogen konsumiert und randaliert. Die Gruppe aus Leuten im Alter zwischen 33 und 38 Jahren habe am Montag zun├Ąchst den Notrufknopf gedr├╝ckt, teilte die Polizei am Dienstag weiter mit. Die zust├Ąndige Fachfirma habe die Eingeschlossenen darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich auf eine l├Ąngere Wartezeit einrichten m├╝ssten.