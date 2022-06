Im Video: Patriarch Kirill rutscht aus und stürzt

Der Moskauer Patriarch Kirill ist bei einem live im Fernsehen ├╝bertragenen Gottesdienst in S├╝drussland ausgerutscht und gest├╝rzt. Der 75-J├Ąhrige konnte die Messe anschlie├čend fortsetzen. Er sei auf dem weihwassernassen Boden ausgerutscht. "Dank Gottes Gnade ohne Folgen", sagte Kirill am Samstag anschlie├čend laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Sein Sturz sei "auf die Gesetze der Physik" zur├╝ckzuf├╝hren. "Der Boden ist wundersch├Ân, in ihm kann man sich spiegeln, so glitzernd und glatt ist er. Aber wenn Wasser darauf kommt, selbst wenn es Weihwasser ist, so arbeiten die Gesetze der Physik", daher sei er ungl├╝cklich "geschlittert", so Kirill.