G7-Gipfel: Söder schenkt Biden bayerischen Wanderrucksack

Die bayerische Staatsregierung verschenkte auf dem G7-Gipfel in Schloss Elmau an die Teilnehmer WanderrucksÀcke im Retro-Schick mit bayerischen SpezialitÀten. "Bayern soll gut in Erinnerung bleiben", erklÀrte MinisterprÀsident Markus Söder (CSU) auf Instagram.