Rassismus-Debatte: Ecclestone irritiert

Ecclestone: Putin ist "erstklassiger Mensch"

Erst am Donnertagmorgen hatte Ecclestone in einem weiteren TV-Interview mit Äußerungen zum Ukraine-Krieg irritiert. Was der russische PrĂ€sident Wladimir Putin getan habe, sei das "was er glaube, was der Richtige" sei, sagte Ecclestone. Im Interview bei "Talk TV" bekrĂ€ftigte Ecclestone seine Aussagen.