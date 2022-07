Spektakuläres Video – Lawine erfasst Wanderer: "Ach du lieber Gott"

Das Tian-Shan-Gebirge liegt im Südosten Kirgistans an der Grenze zu China. Anfang Juli waren bei einem Gletscherabbruch in den italienischen Dolomiten elf Wanderer ums Leben gekommen. Als Ursache des Unglücks in den Dolomiten gelten die ungewöhnlich hohen Temperaturen in den Alpen im Zuge der Erderhitzung.