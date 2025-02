Innerhalb weniger Tage Rätselhafte Fensterstürze russischer Offiziere

08.02.2025 - 02:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Alexey Zubkov ist einer der beiden russischen Offiziere, die in den vergangenen Tagen aus Fenstern stürzten. Er überlebte. (Quelle: TK.ru)

Zwei Fensterstürze von Offizieren in Russland geben Rätsel auf. Ein Forensiker kann sich nicht mehr an die Umstände erinnern. Ein anderer Mann starb.

In Russland sind innerhalb von zwei Tagen zwei Offiziere aus Fenster von Gebäuden gestürzt. Am Freitag war bekannt geworden, dass ein kremlkritischer Sänger bei einer Hausdurchsuchung ebenfalls aus einem Fenster gestürzt war und starb.

Die neuen Vorfälle sollen sich nach russischen Medienberichten in Karelien und in Moskau ereignet haben. Artur Pryakhin, der Leiter der regionalen Wettbewerbsbehörde in der russischen Teilrepublik Karelien, soll aus einem Bürofenster im fünften Stock gestürzt und gestorben sein. Russische Behörden teilten mit, dass er in seinem Büro einen Abschiedsbrief hinterlassen habe. Darin bat er seine Familie um Vergebung und forderte sie auf, niemandem die Schuld an seinem Tod zu geben. Die örtlichen Ermittler haben Pryakhins Tod als Suizid eingestuft.

Am selben Tag stürzte in Moskau der Leiter des forensischen Zentrums des russischen Ermittlungskomitees, Alexey Zubkov, aus einem Fenster im vierten Stock seines Bürogebäudes. Er überlebte den Sturz und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Medienberichten konnte er sich nicht daran erinnern, wie es zu dem Vorfall kam. Als mögliche Ursache für Zubkovs Sturz wird hoher beruflicher Stress vermutet, hieß es in einem Bericht des russischen Portals VChK-OGPU.

Russischer Musiker starb bei Hausdurchsuchung

Ein russischer Musiker war vor wenigen Tagen während einer Hausdurchsuchung aus seiner Wohnung in St. Petersburg zu Tode gestürzt. Hintergrund der Polizeiaktion waren angebliche Spenden an das ukrainische Militär. Vadim Stroykin hätten bis zu 20 Jahre Gefängnis gedroht, falls er wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung angeklagt und verurteilt worden wäre, so der kremlnahe Telegram-Kanal "Mash".

Die in St. Petersburg ansässige Nachrichtenwebseite "Fontanka" berichtete, dass die Polizei am Mittwoch die Wohnung von Stroykin im zentralen Stadtteil Admiralteysky durchsucht habe. "Er wurde zuletzt lebend im zehnten Stock gesehen, als er in die Küche ging, um Wasser zu trinken", so Fontanka. Nach Angaben des Nachrichtenportals handelt es sich um einen Suizid.

Immer wieder Tote durch Fensterstürze

In Russland kommt es immer wieder zu mysteriösen Fensterstürzen und tödlichen Unfällen bekannter Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Wirtschaft. Im Juli 2024 stürzte die renommierte Ökonomin Valentina Bondarenko aus dem Fenster ihrer Wohnung, im Oktober der Oligarch Michail Rogatschow.

Bereits 2022 war der Lukoil-Vorstandschef Rawil Maganow beim Sturz aus einem Moskauer Krankenhausfenster ums Leben gekommen. Zuvor war auch der Lukoil-Manager Alexander Subbotin unter ungeklärten Umständen gestorben – angeblich während einer okkulten Behandlung gegen Alkoholsucht.