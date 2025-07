Aktualisiert am 29.07.2025 - 18:46 Uhr

Zugunglück am Sonntag: Der RE55 war wohl wegen eines Erdrutsches entgleist. Nun wird eine Bahnstrecke wegen eines Felsabgangs gesperrt. (Quelle: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-bilder)

Nach einem Felsabgang am Bahnhof Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein Teil der Schwarzwaldbahnstrecke gesperrt. Es bestehe die Gefahr, dass weitere Felsbrocken abbrechen und in den Strommast am Bahnhof stürzen, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit.