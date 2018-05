Ein Transportflugzeug der Nationalgarde von Puerto Rico ist in den USA abgestürzt. Dabei gab es mindestens fünf Todesopfer.

Beim Absturz einer Militärmaschine im US-Bundesstaat Georgia sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Air National Guard von Georgia. Die Transportmaschine vom Typ C-130 Hercules war am Mittwochmittag (Ortszeit) in der Nähe des Flughafens von Savannah abgestürzt.



Auf Fernsehaufnahmen war eine dichte, schwarze Rauchwolke zu sehen. Das Flugzeug gehörte zur Nationalgarde von Puerto Rico und befand sich auf einer Trainingsmission. Die Air National Guard ist der für den Luftraum zuständige Teil der Nationalgarde.

Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu