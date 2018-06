Material in "beträchtlicher Menge"

Kinderporno-Vorwürfe: Ex-Vatikan-Diplomat vor Gericht

09.06.2018, 17:39 Uhr | dpa

Letztes Jahr arbeitete er noch als Diplomat des Kirchenstaats in den USA, nun muss sich ein Priester in einem Prozess verantworten. Er soll Kinderpornos besessen und verbreitet haben.

Ein ehemaliger Diplomat des Vatikans muss sich wegen Kinderpornografie-Vorwürfen vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen Carlo Alberto Capella beginne am 22. Juni, teilte der Vatikan mit. Capella, der bis September in der US-Hauptstadt Washington gearbeitet hatte, wird demnach beschuldigt, kinderpornografisches Material in "beträchtlicher Menge" besessen und verbreitet zu haben. Er war im April in Gewahrsam genommen worden. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm eine Haftstrafe von ein bis fünf Jahren und eine Geldbuße von 2500 bis 50000 Euro.

Capella war von seinem Posten in Washington abgezogen worden, nachdem ihn US-Behörden Straftaten im Zusammenhang mit Kinderpornografie verdächtigt hatten. Der Vatikan hatte es abgelehnt, dass ihm in den USA der Prozess gemacht wird.

Die katholische Kirche wird seit Jahrzehnten immer wieder mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert. Kritiker äußern oft den Vorwurf, dass innerhalb der Kirche nichts gegen Pädophilie unter Priestern unternommen und das Problem sogar vertuscht werde.