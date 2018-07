Osten Regen, Südwesten trocken

Deutschland zum Wochenstart zweigeteilt

08.07.2018, 20:16 Uhr | dpa

Ein Spaziergänger steht einsam an einem See im Oberharz: Zum Wochenstart gibt es in Deutschland viel Regen. (Quelle: Swen Pförtner/dpa)

Im Osten ist der Sommer erst einmal vorbei: Zum Wochenbeginn wird es kühler und es regnet oft. Nur eine Region bleibt in den kommenden Tagen trocken.

Regen und Abkühlung gibt es zum Wochenbeginn vor allem im Norden und Osten. Im Südwesten soll es weiter trocken bleiben. Ab Montag erreicht Tief "Gislinde" Norddeutschland und bringt etwas kühlere Luft und vereinzelt Regenschauer mit, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.



Die Temperaturen bewegen sich zwischen 18 und 24 Grad im Nordwesten und zwischen 25 und 29 Grad im Südosten. Die Küsten erwarten am Montag starke bis stürmische Böen.

Am Dienstag kann es bis auf den Südwesten in ganz Deutschland zu vereinzelten Regenschauern und Gewittern kommen. Von flächendeckendem Landregen könne aber keine Rede sein, teilte Florian Bilgeri vom DWD mit. Viele Regionen bleiben weiterhin ohne Regen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad am Oberrhein. Der Mittwoch ist wieder größtenteils sonnig, zu einzelnen Schauer kann es in der Osthälfte kommen.