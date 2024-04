Aktualisiert am 26.04.2024 - 11:21 Uhr

Aktualisiert am 26.04.2024 - 11:21 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die in der Ampelkoalition lange umstrittene Bezahlkarte für Asylbewerber ist ohne große Debatte vom Bundesrat verabschiedet worden. Die bundesgesetzliche Regelung zu solchen Karten sei eigentlich überflüssig, da die Länder die Bezahlkarten auch ohne diese hätten einführen können, sagte Thüringens Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) am Freitag in Berlin.